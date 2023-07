Attractiepark Toverland

Toverland moet duurzaamheidsplannen staken door overvol stroomnet

De duurzaamheidsplannen van Toverland zijn deels in de ijskast beland. Het Limburgse attractiepark was van plan om twee grote hallen - Land van Toos en Wunderwald - vanaf eind dit jaar gasloos te verwarmen. Door problemen met het Limburgse elektriciteitsnet kan dat project voorlopig niet doorgaan.

Toverland noemde de aanpassing eerder "een flinke stap vooruit". "Want hiermee verminderen we het gasverbruik in één klap met 75 procent op jaarbasis." Het regionale stroomnet blijkt echter overvol te zijn. Honderden bedrijven staan op een wachtlijst bij netbeheerder Enexis. Overstappen van gas op elektriciteit is de komende jaren dus geen optie.

"De offerte om van het gas af te gaan was al klaar, we hoefden alleen nog maar een handtekening te zetten", meldt Toverland-directeur Jean Gelissen jr. aan 1Limburg. "Maar omdat het elektriciteitsnet in Limburg vol zit, duurt het nog zeker vijf jaar voordat we onze duurzaamheidsambities waar kunnen maken."



Verblijfsaccommodaties

Toverland baalt dat de vergroening langer op zich laat wachten door de elektriciteitsproblemen. Of de stroomtoevoer ook bij toekomstige uitbreidingen een uitdaging wordt, zal later moeten blijken. Het park wil de komende jaren investeren in onder andere een nieuw kantoor en vaste verblijfsaccommodaties.



Eerder bleek al dat de Efteling ook in de knoop zit door een overbelast stroomnet. Daar is het nog maar de vraag hoe men de nieuwe attractie Danse Macabre en een nieuw hotel van stroom gaat voorzien.