Attractiepark Toverland

Toverland past achtbaanperron aan na ongeluk

Toverland heeft enkele aanpassingen doorgevoerd bij de achtbaan Toos-Express. Aanleiding is een ongeluk dat halverwege april plaatsvond. Een vrouw belandde toen in het ziekenhuis nadat ze van het perron van de rollercoaster was gevallen door een misstap.

Een woordvoerster liet destijds al weten dat men zou bekijken of er modificaties nodig waren. Het slachtoffer vroeg daar zelf ook om. Nu zijn er verschillende zaken gewijzigd. Zo werd de voorzijde van het perron een stukje verlengd met behulp van houten planken.

Door het kleurverschil is duidelijk te zien welke planken nieuw zijn. Ook kwam er een dubbele afscheiding in het station, bestaand uit doorzichtige plastic flappen. Bovendien werden op twee plekken vangnetten toegevoegd. Het plaatsen van een vast hek is geen optie vanwege het verplichte vrijeruimteprofiel rond de achtbaantrein.



12 meter hoog

Toos-Express, gebouwd door de Nederlandse fabrikant Vekoma, opende 22 jaar geleden. De familieachtbaan in themagebied Land van Toos is 320 meter lang en 12 meter hoog. Het treintje, dat zestien zitplaatsen telt, haalt een topsnelheid van 60 kilometer per uur.