Efteling

Efteling-componist Ruud Bos op 87-jarige leeftijd overleden

Ruud Bos, de voormalig huiscomponist van de Efteling, is op 87-jarige leeftijd overleden. Bos drukte jarenlang zijn muzikale stempel op het Kaatsheuvelse attractiepark. Tussen halverwege de jaren tachtig en het einde van de jaren negentig was hij verantwoordelijk voor de iconische muziek van attracties als Fata Morgana, Droomvlucht, Villa Volta en Vogel Rok.

Ruud Bos schreef voor grootheden als Wim Sonneveld, Willeke Alberti en Gerard Cox. Veel Nederlanders kennen ook zijn werk voor klassieke tv-series, waaronder De Fabeltjeskrant, Bassie & Adriaan, Paulus de Boskabouter, Dagboek van een Herdershond en Zeg 'ns Aaa. Via cabaretier en zanger Toon Hermans kwam de componist in contact met de Efteling.

Hermans was benaderd om de melodie voor de attractie Carnaval Festival (1984) te bedenken. Hij vroeg zijn vaste arrangeur Bos om dat deuntje verder uit te werken. Zo componeerde Bos de arrangementen voor de verschillende scènes in de attractie.



Ton van de Ven

De Efteling was enthousiast, want voor nieuwe projecten werd Bos steeds opnieuw gevraagd. Hij werkte samen met toenmalig creatief directeur Ton van de Ven bij Fata Morgana (1986), Droomvlucht (1993), Villa Volta (1996) en Vogel Rok (1998). Even later stopte de samenwerking.



Bos heeft in 2000 nog wel een voorstel gemaakt voor nieuwe promenademuziek, maar zijn demo werd afgekeurd. Vervolgens kwam René Merkelbach in beeld. Hij mag zich tegenwoordig de huiscomponist van de Efteling noemen.



Pionier

De Efteling is Ruud Bos "heel erg dankbaar" voor wat hij voor het park heeft betekend, vertelt een woordvoerster aan Looopings. Ze spreekt over "ontzettend verdrietig nieuws". "We weten allemaal hoe belangrijk muziek is in de Efteling-beleving. Ruud Bos was samen met ons een pionier hierin."



Men werkt vandaag de dag nog steeds op dezelfde manier. "Muziek is sindsdien altijd een wezenlijk onderdeel van het ontwerpproces van een attractie gebleven." De voorlichtster wenst alle nabestaanden van Bos sterkte namens de Efteling. "En uiteraard blijft zijn muziek tot in de lengte der dagen te horen in het park."



Documentaire

In de zomer van 2015 gaf Bos een groot interview aan de website De Vijf Zintuigen over zijn werk voor de Efteling en de totstandkoming van de attractiemuziek. Dat mondde uit in een vijftig minuten durende documentaire, die nog steeds volledig te bekijken is op YouTube. In 2021 kwam Bos nog in het nieuws dankzij het winnen van een oeuvreprijs.