Koninklijke Burgers' Zoo

Dagelijkse zomershow in Burgers' Zoo: De Ocean Musical

Bezoekers van het Arnhemse dierenpark Burgers' Zoo kunnen deze zomer niet alleen naar dieren kijken. In het Auditorium van het Safari Meeting Centre wordt dagelijks Zoë & Silos: De Ocean Musical opgevoerd, geproduceerd door Van Hoorne Entertainment.

Een traditie: al sinds 2016 vertoont Burgers' Zoo 's zomers musicals. Alleen in 2020 en 2021 waren er geen shows door de coronapandemie. De Ocean Musical werd gebaseerd op Burgers' Ocean, de waterwereld van Burgers' Zoo.

In de theatervoorstelling ontdekken hoofdrolspelers Zoë - een abonnementhoudster - en Silos - een jonge dierverzorger - de tropische koraalzee. Ze ontmoeten er haaien en roggen.



Liedjes

De educatieve musical - gratis toegankelijk voor bezoekers van de dierentuin - is nog te zien tot en met zondag 20 augustus. Doordeweeks zijn er vier shows per dag, in het weekend wordt daar een vijfde voorstelling aan toegevoegd. De liedjes zijn te beluisteren op streamingplatforms als Spotify en Apple Music.