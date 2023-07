Disneyland Paris

Disneyland Paris verwelkomt muziekkorps uit Deens pretpark

Bezoekers van Disneyland Paris hebben deze week kunnen kijken naar een muziekkorps uit een ander pretpark. Het Deense attractiepark Tivoli Gardens was uitgenodigd om meerdere optredens te geven in het Disneyland Park. De zogeheten Tivoli Youth Guard kwam verschillende keren voorbij op de paraderoute.

Ook stonden er enkele concerten op het programma. De ruim honderd musici uit Kopenhagen waren aanwezig op maandag 3 en dinsdag 4 juli. Tivoli en Disney hebben een hechte band met elkaar. Niemand minder dan Walt Disney bezocht het park in 1951.

Hij gebruikte het als inspiratiebron voor Disneyland in Californië, dat opende in 1955. De connectie leidde in 2018 al tot het uitbrengen van een speciale Tivoli-pin door Disney. Ook reed er dat jaar een heuse Disney-paradewagen door Tivoli Gardens, ter ere van het 175-jarig bestaan van het Deense park.