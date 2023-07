Efteling

Video: Efteling-dj draait remixen van bekende attractiemuziek

In de Efteling treedt deze zomer dagelijks een diskjockey op. Op het grote plein in het hart van parkdeel Ruigrijk staat DJ Dizzy op de planken. Bezoekers worden met dancemuziek klaargestoomd voor hun volgende achtbaanrit. Het repertoire bestaat voornamelijk uit remixen van bekende Efteling-melodieën.

Zo draait DJ Dizzy deuntjes die Efteling-fans zullen herkennen van Baron 1898, Joris en de Draak, De Vliegende Hollander en Nest. Van de algemene Ruigrijk-parksoundtrack werd eveneens een remix geproduceerd.

Voor de muziek is Efteling-huiscomponist René Merkelbach verantwoordelijk. Toeschouwers kunnen ook meehelpen met het maken van een nieuwe remix. De optredens van de dj duren steeds drie kwartier.



Achtbaanrail

DJ Dizzy deelt het zogeheten Python-podium, vormgegeven als een slang gemaakt van achtbaanrail, met een interactieve voorstelling over wetenschap: de Sterkstaaltjestaalkrachtshow. In de Efteling-app zijn de showtijden te vinden. Het zomerseizoen duurt nog tot begin september.