Legoland Deutschland Resort

Legoland bevestigt plannen voor losstaand Peppa Pig Park: opening in 2024

Het wereldberoemde tekenfilmvarkentje Peppa Pig krijgt een eigen pretpark bij Legoland in Duitsland. Pal naast het bestaande Lego-attractiepark opent in 2024 Peppa Pig Park: een apart gedeelte dat volledig in het teken staat van één van de best bekeken kinderprogramma's aller tijden.

Dat heeft eigenaar Merlin Entertainments bevestigd, nadat het plan in april al uitlekte via de regionale media. De Peppa Pig-trekpleister wordt gepresenteerd als "de ultieme eerste pretparkervaring voor kleuters", met "een kleurrijke mix van attracties". Verder zorgt men voor "waterpret, interactieve activiteiten en shows".

Het vorig jaar geopende Peppa Pig Theme Park naast Legoland Florida in de Verenigde Staten dient als voorbeeld. In Europa waren al Peppa Pig-themagebieden te vinden in Paultons Park (Verenigd Koninkrijk), Gardaland (Italië) en Heide Park (Duitsland).



Leidschendam

In Nederland opende begin 2022 Peppa Pig World of Play Leidschendam, een overdekt speelpark als onderdeel van winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands. Legoland Deutschland Resort ligt in de Duitse deelstaat Beieren.



Legoland-directrice Manuela Stone zegt blij te zijn met de investering door moederbedrijf Merlin. "We zien het als een bevestiging dat we op deze locatie kunnen blijven groeien", laat ze weten. Matt Proulx van licentiehouder Hasbro roemt het succes van het Peppa Pig-themapark in Amerika. Dat park loopt volgens hem "fenomenaal".