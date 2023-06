Walibi Holland

Walibi Holland gaat voor ruim 900.000 bezoekers in 2023

Walibi Holland hoopt seizoen 2023 af te kunnen sluiten met ruim 900.000 bezoekers. Dat heeft directrice Mascha Taminiau bekendgemaakt in een memo voor haar personeel. Vorig jaar noteerde Walibi nog 875.000 gasten. Het doel is om daar dit jaar overheen te gaan.

Walibi-eigenaar Compagnie des Alpes berekent bezoekersaantallen per boekjaar, dat steeds loopt van oktober tot en met september. De 875.000 bezoekers van 2022 - het hoogste aantal in zes jaar tijd - zijn dus nog exclusief de Halloween Fright Nights van oktober 2022 en het nieuwe evenement Bright Nights van afgelopen winter.

"Met elkaar ontvangen we in Walibi ieder seizoen best een behoorlijk aantal gasten", schrijft Taminiau. "En ieder seizoen groeien we in dat aantal. Nou ja, bijna ieder jaar. Dat was natuurlijk niet het geval tijdens de twee coronajaren." Het bezoekersaantal daalde overigens ook al twee opeenvolgende jaren vóór de coronacrisis, namelijk in 2017 en 2018.



Geen pony

"Dit seizoen willen we meer dan 900.000 gasten in het attractiepark verwelkomen", vervolgt de directrice. Om haar medewerkers te motiveren, belooft ze een cadeautje als dat aantal gehaald wordt. "Geen pony of auto of zak met geld, maar wel iets waarvan je denkt: hé, wat leuk! Dus op naar die 900.000 en geef ieder van hen de dag van hun leven in Walibi. Heel veel succes!"



Walibi Holland was tijdens de afgelopen editie van de Halloween Fright Nights bijna elke dag uitverkocht. Het pretpark in de polder staat tegenwoordig op de vijfde plaats in de lijst van best bezochte Nederlandse attractieparken, na Toverland. De top drie wordt gevormd door de Efteling, Duinrell en Attractiepark Slagharen.