Efteling

Vegetarische Slager krijgt eigen verkooppunt in de Efteling

In de Efteling is deze zomer een nieuw verkooppunt te vinden van De Vegetarische Slager. De Nederlandse leverancier van vleesvervangers kreeg een eigen horecalocatie op het plein bij de Halve Maen en De Oude Tufferbaan in parkdeel Ruigrijk.

Daarvoor werd een bestaand Efteling-hutje lichtgeel en lichtgroen geverfd. Op het menu staan twee verschillende wraps van elk 6,50 euro. Bezoekers kunnen kiezen uit vegetarische biefstuk met barbecuesmaak en vegetarische kip met caesarsalade.

Er is ook frisdrank verkrijgbaar. Waarschijnlijk blijft het huisje het hele hoogseizoen staan. Het attractiepark werkt al langer samen met De Vegetarische Slager, onder andere voor veganistische Broodjes Unox.