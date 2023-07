Bobbejaanland

Zes zomeravonden in Bobbejaanland: attracties open tot 21.00 uur

Bobbejaanland blijft deze zomer op zes dagen extra lang geopend. Tijdens het nieuwe zomerevenement Summer Boost zijn bezoekers welkom tot 21.00 uur. Er wordt ook gezorgd voor foodtrucks en extra entertainment, waaronder livemuziek. Het Vlaamse pretpark spreekt over "zes zalige zomeravonden".

Summer Boost vindt plaats op de zaterdagen 22 en 29 juli en 5, 12, 19 en 26 augustus. Bijna alle grote attracties blijven operationeel tot 21.00 uur. Achtbanen Typhoon en Oki Doki gaan om 19.00 uur dicht, de reguliere sluitingstijd van het park.

In Desperado City vinden tussen 15.30 en 20.30 uur muzikale optredens plaats. Daar is ook Bobbejaanland-mascotte Bobbie aanwezig voor een fotomoment. De iconische wagen van grondlegger Bobbejaan Schoepen wordt opgesteld in de Arena, naast een mechanische rodeostier.



Eilandbewoners

Het nieuwe themagebied Mystery Bay komt 's avonds tot leven als de eilandbewoners zich laten zien. De leden van PAW Patrol zijn tussen 11.00 en 12.30 uur te ontmoeten in Adventure Valley. Om 18.00 uur staat een extra vertoning van de Nickelodeon-show Let's Party op het programma. Een uur later komen de Teenage Mutant Ninja Turles langs voor een meet-and-greet.



Abonnementhouders moeten opletten: een Bronze Pass is tijdens de weekenden in juli en augustus niet geldig. Op zaterdag 5 augustus huisvest Bobbejaanland ook het evenement Cars & Rides. Bezoekers kunnen zich dan vergapen aan meer dan 150 wagens.