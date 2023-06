Movie Park Germany

Movie Park Germany voor het eerst open in de winter: Hollywood Christmas

Een bezoek aan Movie Park Germany is binnenkort ook mogelijk in de winter. Onder de noemer Movie Park's Hollywood Christmas opent het Duitse filmpark voor het eerst de studiopoorten in december en januari, met "duizenden lichtjes, kleurrijke decoraties, winterse muziek en een typisch Amerikaanse kerstsfeer".

Directeur Thorsten Backhaus belooft "een echt Amerikaans kerstevenement". "Met het thema American Christmas kunnen we ons niet alleen specifiek onderscheiden van andere pretparken en kerstmarkten, maar ook onze Amerikaanse wortels en identiteit verder onder de aandacht brengen."

Het park zal zo'n drie weken gesloten zijn tussen de laatste dag van het Halloween Horror Festival op 12 november en de start van Hollywood Christmas op 1 december. In die periode worden alle kerstversieringen aangebracht. Amerikaanse kerstfilms dienen als inspiratiebron.



Rockefeller Center

Hollywood Boulevard in parkdeel The Hollywood Street Set wordt getransformeerd tot Christmas Boulevard USA. De Streets of New York krijgen de uitstraling van het beroemde Rockefeller Center in New York. In The Old West wordt Wild West Christmas gevierd. En de winterse naam van Nickelodeon-gedeelte Nickland luidt Nickelodeon HoHoHoliday Land.



Het pretpark in Bottrop-Kirchhellen zet ook extra entertainment en activiteiten in. Voorbeelden zijn de Christmas Tree Celebration, de interactieve Kids Cookie Factory, een schaatsbaan en een wintershow in Studio 7. In 4D-bioscoop Roxy wordt een animatiefilm in kerstsferen gedraaid. Federation Plaza en Santa Monica Pier gaan niet open.



Ontwerpen

Vandaag kwamen alvast twee ontwerpen en het logo - vormgegeven als kerstbal - naar buiten. Het nieuwe evenement vindt plaats op 24 dagen tussen vrijdag 1 december 2023 en zondag 7 januari 2024. Movie Park zal dan toegankelijk zijn van 12.00 tot 20.00 uur. Het park is niet de volledige kerstvakantie geopend: op 24, 25 en 26 december zijn bezoekers niet welkom.