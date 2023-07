Disneyland Paris

Disneyland Paris verwelkomt personage uit Guardians of the Galaxy

Een personage uit Guardians of the Galaxy maakt voor het eerst haar opwachting in Disneyland Paris. Bezoekers van themagebied Avengers Campus in het Walt Disney Studios Park kunnen sinds afgelopen weekend Mantis tegen het lijf lopen, bekend van verschillende Marvel-films.

Mantis heeft zich aangesloten bij twee andere Marvel-figuren, Star-Lord en Gamora. Ze doet de rest van de zomer mee aan Guardians of the Galaxy: Dance Challenge. De muzikale act is voor de gelegenheid vernieuwd.

In de Marvel-films wordt de rol van Mantis gespeeld door actrice Pom Klementieff. Zij was onlangs nog in Disneyland Paris ter gelegenheid van de Europese galapremière van Guardians of the Galaxy Vol. 3, samen met Chris Pratt (Star-Lord), Vin Diesel (Groot), Zoe Saldaña (Gamora), Karen Gillan (Nebula) en regisseur James Gunn.