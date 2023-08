Leveranciers

Podcast: dit bedrijf bouwt showdecors voor de Efteling en Toverland

Als de Efteling of Toverland een tijdelijk decor nodig heeft, wordt vaak aangeklopt bij de Brabantse firma Create. Het bedrijf, gevestigd in het dorp Beek en Donk, is gespecialiseerd in het produceren van aankleding voor festivals en andere evenementen. In een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast vertelt directeur en eigenaar Bjorn Berkers (37) hoe de attractieparken op zijn pad kwamen.

Voor de Efteling verzorgde Create de afgelopen jaren de decors van het IJspaleis (2017-2020), Efteling Wonderland (2022), het Efteling Zomerstrand (2023) en het Python-podium (2023). Toverland schakelde de leverancier in voor het decor van duikshow The Battle of Port Laguna (2019-2022). Voor de nieuwe parkshow Aqua Bellatores (2023) werd wederom een beroep gedaan op Create.

Ook Europa-Park was een klant. Berkers legt uit hoe de samenwerkingen met de bekende parken verlopen en wat de uitdagingen zijn bij dergelijke projecten. De creatie van het IJspaleis in de Winter Efteling kostte jaren geleden bijvoorbeeld heel wat bloed, zweet en tranen.



Symbolica

Hoewel Create focust op tijdelijke thematiek, leverde het bedrijf inmiddels ook enkele semi-permanente zaken aan de Efteling. Zo werd de bouwkeet van Bouwmeester Big door Create onder handen genomen. Daarnaast creëerde men een klein element voor in de attractie Symbolica.



Op andere vlakken wordt eveneens de horizon verbreed. Zo is Create momenteel verantwoordelijk voor het managen van de restauratie van het beroemde Carrouselpaleis in de Efteling. "Het is gebouwd als een kermisattractie, dus het valt in de tijdelijke sfeer", aldus Berkers. Verder is hij druk bezig met de lancering van zusterbedrijf Re-Create, bedoeld om bestaande decors een tweede leven te geven. Binnenkort start de bouw van een nieuwe bedrijfshal.