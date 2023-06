Europa-Park Erlebnis-Resort

Foto's: Europa-Park ontmantelt achtbaan na brand

Europa-Park is begonnen met het ontmantelen van de Alpenexpress, de achtbaan die vorige week beschadigd raakte door een grote brand. Op foto's is te zien hoe zwartgeblakerde baandelen van de powered coaster door een hijskraan omhoog worden getakeld. Het Duitse pretpark wil de attractie volgend jaar heropenen voor publiek.

De brand brak uit in de Zauberwelt der Diamanten, een diamantgrot waar de familieachtbaan en een waterbaan doorheen liepen. Beide attracties zullen deels opnieuw opgebouwd moeten worden. Fabrikant Mack Rides, een zusterbedrijf van Europa-Park, gaat onderzoeken welke delen van de originele banen hergebruikt kunnen worden.

De foto's, die verschenen op fanforum Epfriends, zijn door een bezoeker genomen vanuit themahotel Castillo Alcazar. Naast de Spaanse paardenarena is de loods zichtbaar waar de diamantgrot in gevestigd was.



Restaurant

Een aangrenzend Spaans straatje is weer volledig open, zonder bouwhekken. Naast de gesloten souvenirwinkel Bazar Español staan tafels en stoelen van restaurant Don Quichotte. Ook rondrit Panoramabahn is sinds afgelopen zaterdag weer in gebruik.