Stroomnet overbelast: Efteling worstelt met stroomtoevoer voor nieuwe attractie en hotel

De problemen met het Brabantse stroomnet hebben ook gevolgen voor de Efteling. Op dit moment is er niet genoeg stroom beschikbaar om de nieuwe attractie Danse Macabre en het nieuwe Efteling Grand Hotel volledig in gebruik te kunnen nemen. Beide projecten moeten in 2024 afgerond worden. Het sprookjespark zal op zoek moeten naar een oplossing.

Het stroomnet rond Tilburg is overbelast, onder andere doordat steeds meer mensen en bedrijven overstappen van gas op elektriciteit. De vraag naar stroom neemt sneller toe dan het aantal beschikbare nieuwe aansluitingen. Op dit moment staat de Efteling, samen met enkele honderden andere bedrijven, op een lange wachtlijst bij netbeheerder Enexis.

Het attractiepark dacht eerder dat er geen vuiltje aan de lucht was. "Om ook in de toekomst voldoende stroom te ontvangen, hebben we veelvuldig gesprekken gevoerd over de capaciteit en toevoer", vertelt een woordvoerder in gesprek met Looopings. "Mede op basis hiervan hebben we een tijd geleden behoorlijk geïnvesteerd in een nieuwe kabel, waar meer dan genoeg vermogen door heen kan."



Aanvoer

Maar wat blijkt: ondanks de nieuwe kabel kan de Efteling het vermogen niet ophogen. "De aanvoer van stroom blijkt nu het probleem. En hierdoor hebben we nu dus niets aan die kabel." De Efteling baalt stevig. Niet alleen omdat de stroomproblemen roet in het eten kunnen gooien bij de opening van Danse Macabre en het hotel, maar ook vanwege de duurzaamheidsambities van het park.



De Efteling wil de komende jaren blijven investeren in alternatieven voor gas. In 2030 moet het park volledig klimaatneutraal zijn, in 2032 zelfs klimaatpositief. Nu het stroomnet hapert, komen die plannen in het gedrang.



Winterperiode

"Ondanks alle investeringen die we hebben gedaan in zonnepanelen, hebben we natuurlijk stroom nodig", legt de voorlichter uit. "In de winterperiode en in de nacht wek je immers minder op." Hoe nu verder? "We kijken naar alternatieven, maar hopen uiteraard toch nog op meer toevoer van stroom."