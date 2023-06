Gardaland Resort

Gardaland waarschuwt bezoekers: meerdere attracties gaan vijf uur vóór sluitingstijd dicht

Bezoekers van Gardaland moeten momenteel rekening houden met beperkte openingstijden van attracties. Bepaalde rides in het Italiaanse pretpark gaan momenteel uren vóór sluitingstijd dicht. Hoewel Gardaland 's zomers geopend is tot 23.00 uur, worden meerdere attracties om 18.00 of 19.00 uur gesloten.

Dat valt te lezen op de website van het park. Sinds zaterdag 17 juni vindt in Gardaland het zomerfestival Night is Magic plaats, waarbij bezoekers tot 23.00 uur welkom zijn. Tot en met vrijdag 7 juli hanteert men echter aangepaste openingsuren voor een aantal attracties.

Zo zijn vrijevaltoren Space Vertigo, uitkijktoren Flying Island, speelgebied Albero di Prezzemolo en draaiend huis Magic House vanaf 18.00 uur niet meer toegankelijk, vijf uur vóór de eigenlijke sluitingstijd. Hetzelfde geldt voor een handjevol kinderattracties: een vliegtuigmolen, een reuzenrad, een bootjesmolen en een paardenmolen.



Spinning coaster

Een uur later, om 19.00 uur, worden ook spinning coaster Kung Fu Panda Master, kopjesmolen Noodle Surprise, familieachtbaan Ortobruco Tour, monorail Monorotaia, botencarrousel Peter Pan, speeltuin Prezzemolo Land en kindermolen Superbaby gesloten.



Gardaland geeft zelf geen reden voor het beleid. Wel wordt vermeld dat vanaf zaterdag 8 juli álle attracties tot 23.00 uur operationeel zullen zijn. Vorig jaar koos het park voor een vergelijkbare constructie in de eerste paar weken van het zomerseizoen. Toen kreeg het personeelstekort in de toeristische sector de schuld.