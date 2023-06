Linnaeushof

Speeltoestel afgebroken in speelpark Linnaeushof: kinderen gewond

Bij een ongeluk met een speelattractie in het Noord-Hollandse pretpark Linnaeushof zijn enkele kinderen gewond geraakt. Een draaitoestel brak vanochtend door onbekende oorzaak af, bevestigt parkdirecteur Alex Tiebot aan Looopings. Daarbij liep een meisje een botbreuk op.

Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Bij de andere betrokken kinderen vallen de verwondingen voor zover bekend mee. Het speeltoestel dat afbrak bestaat uit een langwerpig gevaarte omringd door stalen hekken.

"We zijn heel erg geschrokken", laat Tiebot weten. "Dit is heel vervelend voor alle betrokkenen." De directeur benadrukt dat Linnaeushof veiligheid hoog in het vaandel heeft staan. "Er bestaan strikte procedures en inspecties om dit soort dingen te voorkomen. We zijn direct een onderzoek gestart, want we willen natuurlijk uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren."



Grootste speeltuin

Het park in Bennebroek wordt gepresenteerd als Europa's grootste speeltuin. Er zijn ook enkele mechanische pretparkattracties te vinden. Linnaeushof hoort bij de groep Aspro Parks, net als bijvoorbeeld het Dolfinarium, Deltapark Neeltje Jans en Boudewijn Seapark.