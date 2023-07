Madurodam

Foto's: nieuwe attractie Madurodam laat kinderen spelen in beroemde schilderijen

Madurodam heeft een nieuwe interactieve attractie geopend rond wereldberoemde Nederlandse kunstschilders. In de overdekte beleving De Hollandse Meesters komen kinderen op een speelse manier in aanraking met de werken van bijvoorbeeld Vincent van Gogh, Johannes Vermeer, Rembrandt van Rijn en Piet Mondriaan.

De voorgevel werd gebaseerd op het schilderij Het Straatje van Vermeer. Via een doorgang bereden bezoekers de binnenplaats van Het Pigment Huys, een fictieve verfwinkel die wordt omschreven als de "hofleverancier van de Hollandse meesters". Eenmaal in de winkel komt de verf tot leven, met behulp van interactieve installaties en een draaiende tunnel.

Kinderen kunnen klimmen en klauteren langs en door bekende schilderijen. Ook is het mogelijk om te poseren in decors gebaseerd op Het Melkmeisje en Meisje met de Parel (Vermeer), De Nachtwacht en De Anatomische Les van Dr. Nicolaes Tulp (Rembrandt) en De Slaapkamer (Van Gogh).



Wie Is Het?

Schildersezels geven informatie over de meesters en hun werken. Naast klimtoestellen zijn er spellen, zoals een variant op Wie Is Het? met Vermeer-personages. Ook kan er gespeeld worden op een gigantische luit, afkomstig uit het schilderij De Serenade van Judith Leyster.











Van Gogh-schilderij De Sterrennacht vormde de inspiratiebron voor een enorm ballenbad, waar het ballen regent uit de wolken. De kunstbeleving eindigt met een klimmuur en een ruimte met videoprojecties, in de stijl van het werk van Mondriaan.



Instagrammable

De Hollandse Meesters is ontwikkeld in samenwerking met ontwerp- en decoratiebedrijf Jora Vision, op de oude locatie van voetbalbeleving Zo Groot is Oranje. De toevoeging werd eerder aangekondigd als "een instagrammable combinatie van spelen, ervaren, interactie en educatie".



Een woordvoerster van het Haagse themapark noemt de nieuwe attractie "helemaal van nu". "Kinderen en hun ouders krijgen de kans om de schilderijen in te stappen, aan te raken en alles te doen wat normaal gesproken natuurlijk niet mag."