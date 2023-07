Attractiepark Toverland

Vrolijker, levendiger en meer attracties: Toverland heropent vernieuwd themagebied Avalon

Met de heropening van themagebied Avalon zet Toverland opnieuw een belangrijke stap richting volwassenheid. Het Limburgse attractiepark opende het middeleeuwse themadeel in 2018, maar al snel concludeerde de directie dat er iets miste. Vervolgens werden plannen gemaakt voor een grootschalige upgrade, die dit weekend aan het publiek wordt gepresenteerd.

Algemeen directeur Jean Gelissen jr. sprak bij de openingsceremonie op vrijdagavond over een "vijf jaar durende reis" die Toverland heeft doorgemaakt sinds de opening van Avalon. "In 2018 waren wij klaar met dit gebied, maar eigenlijk kwamen we er al heel snel achter: we waren nog niet klaar."

Toverland besloot het gebied intern kritisch onder de loep te nemen. Wat ontbrak er nog? "Er was niet genoeg dynamiek, niet genoeg attractiewaarde, niet genoeg beweging, er was niet genoeg te beleven... Het was fantastisch mooi, maar je was ook heel snel weer klaar." In 2019 volgde het definitieve besluit: Avalon moet groeien.



Bloed, zweet en tranen

Het project heeft "bloed, zweet en tranen" gekost, aldus de directeur. Er is tot het laatste moment gewerkt om alle toevoegingen af te krijgen. Tijdens de personeelsopening op donderdag was parachutetoren Dragonwatch bijvoorbeeld nog niet operationeel. Vrijdag werkte de attractie wel. "Vijf minuten geleden waren we klaar, letterlijk." Gelissen jr. zegt ontzettend trots te zijn op het eindresultaat. "Dit is echt ons hoogstandje."







Toverland heeft geen makkelijke jaren achter de rug, vertelde de directeur in zijn toespraak. Na de komst van Avalon en Port Laguna in 2018 kwam de bezoekersstroom langzaam op gang, mede door de hete zomers. "We moesten als organisatie wennen aan ons nieuwe formaat." De coronacrisis en personeelstekorten speelden het familiebedrijf parten.



Meer dan een miljoen

Maar de aanhouder wint: vorig jaar verwelkomde het park voor het eerst meer dan een miljoen bezoekers. Toverland ligt op koers om daar dit jaar overheen te gaan, onthulde eigenaar Jean Gelissen sr., de vader van de algemeen directeur, vrijdagavond.



Het grootste compliment kreeg hij naar eigen zeggen tijdens de bouw van de nieuwe attracties. "Een medewerker uit het buitenland was bezig aan de drop tower en zei: het lijkt wel Disney, het lijkt wel het kleine Disney." Een groter plezier kun je Gelissen sr. niet doen. "Ja, wat wil je? Wil je nog een beter compliment?"







125 hectare grond

Na een investering van 11,5 miljoen euro mag Avalon dan wel af zijn, maar de eigenaar benadrukte dat Toverland zal blijven groeien. "We hebben 35 hectare volgebouwd, maar we hebben 125 hectare grond, zo ver je kan kijken. Dat geeft ons perspectief. We kunnen groeien als park, als verblijfsrecreatiebedrijf, in content, alles. We kunnen alles doen. Geef ons maar de tijd."



Gelissen sr. stipte ook de Limburgse roots van Toverland en moederbedrijf Gelissen Group aan: hij eindigde zijn speech met het zingen van het nummer Limburg Allein, voor de honderden genodigden.



Kleurrijker en vrolijker

Het belangrijkste doel van de Avalon-expansie was om de verblijfsduur van bezoekers te verlengen. Tegelijkertijd wilde de directie af van de ietwat grauwe sfeer in het gebied: hoofdontwerper Peter van Holsteijn kreeg de opdracht om het middeleeuwse parkdeel kleurrijker en vrolijker te maken.







In beide bedoelingen is Toverland geslaagd: er is meer te doen en het gebied oogt een stuk fleuriger. De kalme sfeer van de afgelopen jaren heeft plaatsgemaakt voor een feeststemming met felle kleuren, die hier en daar doet denken aan de mediterrane stijl van entreegebied Port Laguna.



Souvenirverkoop

Ook de soundtrack is daarop aangepast: muziekleverancier IMAscore werd gevraagd om vrolijke overwinningsmuziek te componeren. Om kleine kinderen te plezieren, introduceerde Toverland een cartoonesk duo. Draakje Sparky en eenhoorn Juna moeten een boost geven aan de souvenirverkoop.







Avalon bestond oorspronkelijk uit wing coaster Fenix, boottocht Merlin's Quest, bedieningsrestaurant The Flaming Feather, horecapunt Smouldering Roast, souvenirwinkel Merlin's Magical Treasures en speelgebied Arthur's Tournament Training. Daar kwamen vier mechanische attracties bij: drop tower Dragonwatch, vliegtuigmolen Pixarus, kindercarrousel Jumping Juna en rondrit Garden Tour.



Verrassingseieren

Verder werd geïnvesteerd in enkele nieuwe belevingen: waterspeeltuin Sparky's Splash Dock, peuterspeelplek Little Dragons en interactief straatje Waterdwarf Alley. Arthur's Tournament Training is verplaatst. Het terras bij The Flaming Feather wordt nu bewoond door Spicy Pete: een kokende draak die tegen betaling verrassingseieren laat verschijnen. Langs de vaargeul van Merlin's Quest duikt op twee plekken de Swamp Dragon op.