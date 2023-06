Futuroscope

Frans attractiepark deelt video van spinning coaster die niet meer spint

De achtbaan Objectif Mars in het Franse pretpark Futuruscope is weer operationeel na een brand. Wel werd de attractie rigoureus aangepast: het draaien van de karretjes is uitgeschakeld. Een nieuwe video laat zien hoe het buitengedeelte van de rit nu verloopt, met stilstaande bakjes.

Objectif Mars opende in 2020 als een futuristische spinning coaster van fabrikant Intamin uit Liechtenstein. De brand in april dit jaar werd veroorzaakt door een defecte lithium-ion-batterij in het tweede karretje van de trein.

Om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen, heeft men ervoor gekozen om de voertuigen van de 500 meter lange familieachtbaan niet meer te laten draaien. Van een spinning coaster is nu dus geen sprake meer.



Hele zomer

Toch is Futuroscope enthousiast over de heropening. "De attractie Objectif Mars is er klaar voor om je de hele zomer te verwelkomen", valt te lezen op social media. De topsnelheid van 55 kilometer per uur bleef ongewijzigd.