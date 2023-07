Madame Tussauds Amsterdam

Zeven beelden van Harry Styles bij Madame Tussauds, waarvan één in Amsterdam

De wereldberoemde Engelse zanger Harry Styles is vereeuwigd bij Madame Tussauds. Er werden zeven wassen beelden van de artiest gecreëerd, die vandaag zijn onthuld. Eén ervan staat in de vestiging in Amsterdam.

De overige Styles-replica's zijn te vinden in Londen, New York, Los Angeles, Berlijn, Singapore en Sydney. Madame Tussauds noemt Styles een "trendsettende soloartiest".

"Harry is op dit moment één van de grootste sterren ter wereld", zegt directrice Angela Jobson, verantwoordelijk voor de internationale merkstrategie van Madame Tussauds. "Het valt niet te ontkennen dat hij een tijdloze stempel heeft gedrukt op de populaire cultuur."



Love On Tour

Er werd gewerkt met drie verschillende poses en zeven verschillende outfits, gebaseerd op zijn optredens over de hele wereld. In Amsterdam liet men zich inspireren door zijn Love On Tour-tournee. Het gaat om een geborduurd roze pak. Het beeld verscheen op het centrale podium in de muziekafdeling.



Harry Styles (29) werd bekend als bandlid van One Direction. Hij scoorde de afgelopen jaren hits als As It Was, Watermelon Sugar, Late Night Talking, Adore You, Sign of the Times, Golden en Music for a Sushi Restaurant.