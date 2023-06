Emerald Park

Twee nieuwe achtbanen in Iers pretpark: opening in 2024

Het Ierse pretpark Emerald Park opent volgend jaar een nieuw middeleeuws themagebied met drie attracties. De uitbreiding gaat Tír na nÓg heten, vernoemd naar het mythische land van de eeuwige jeugd. Er komen onder andere twee achtbanen van de Nederlandse fabrikant Vekoma: een rode suspended thrill coaster en een blauwe family boomerang coaster.

Verder wordt een zweefmolen neergezet. Voor het ontwerp van het gebied is ook een Nederlandse partij verantwoordelijk: Emerald Park ging in zee met Jora Vision uit Zuid-Holland. Over het project was de afgelopen jaren veel te doen. In eerste instantie werd de bouwvergunning niet verleend vanwege klagende omwonenden.

Na meerdere aanpassingen kreeg het park alsnog groen licht. Vervolgens rekende men op 2023 als openingsjaar. Dat wordt uiteindelijk toch 2024. Inmiddels zijn de eerste baandelen gearriveerd op het terrein.



Maquette

Het gaat om een investering van 22 miljoen euro. Emerald Park onthulde deze week niet alleen een ontwerp, maar ook een maquette van het toekomstige gebied. Het gedetailleerde model zal de komende maanden op meerdere plekken in het land te zien zijn.



Emerald Park heette tot begin dit jaar nog Tayto Park. De samenvoeging van een suspended thrill coaster en een family boomerang coaster is overigens niet nieuw: het Duitse pretpark Tripsdrill opende dezelfde combinatie al in de zomer van 2020.