Efteling

Video: oplettende Efteling-fan spot aankomst van nieuwe paddenstoelen

Het Kabouterdorp in de Efteling is weer bijna compleet. Er wordt al weken gewerkt aan het opnieuw opbouwen van het paddenstoelenparcours in het Sprookjesbos. Een oplettende Efteling-liefhebber zag dinsdagavond hoe drie herkenbare onderdelen richting het attractiepark vervoerd werden.

De opvallende hoeden voor de drie paddenstoelenhuisjes zijn op drie verschillende vrachtwagens naar de Efteling gebracht. Valerie Rozenbrand wist het bijzondere tafereel vast te leggen. "Zo te zien hebben de kabouters binnenkort weer een nieuw dak boven hun hoofd in het gerenoveerde gedeelte!", schrijft ze op Twitter.

De enorme paddenstoelen stonden al in de Efteling sinds 1952, het openingsjaar van het Sprookjesbos. In 2017 bleek dat er groot onderhoud nodig was. Het gebied werd toen afgesloten voor publiek. Uiteindelijk begonnen de werkzaamheden pas in het voorjaar van 2023.



Details

Na het slopen van de originele bouwwerken zijn de afgelopen weken nieuwe bouwsels opgetrokken. Daar kunnen zeer binnenkort dus de kenmerkende daken op gemonteerd worden. Het paddenstoelenparcours moet deze zomer weer opengaan, inclusief enkele nieuwe details.