Efteling

Britt Dekker beweert dat ze vier uur vastzat in Efteling-achtbaan Python

Britt Dekker bewaart geen goede herinneringen aan de Python in de Efteling. De 31-jarige presentatrice vierde haar 18e verjaardag in het Brabantse sprookjespark, maar daar kwam ze naar eigen zeggen vast te zitten in de bekende achtbaan. Volgens Dekker duurde het wel vier uur voordat ze uit haar hachelijke positie bevrijd werd.

Ze deed haar verhaal maandagavond in de talkshow Marcel & Gijs op SBS6, met Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman. "Ik zat uren en uren vast, bovenin bij de Python", aldus Dekker. "Vier uur. Het was 24 februari... Het was echt niet leuk, want je zit natuurlijk supervast."

De BN'er was bang dat ze gehavend uit het karretje zou komen, maar niet omdat vreesde voor de attractie zelf. "Op een gegeven moment denk je: ja, wat als er een vogel gaat schijten? Dan komt het op je... Je kan niks! Het is gewoon eng, je kan niks." Maar hoelang zat ze nou precies vast? "Iets van drie, vier uur."



Chocomel

"Mijn god", reageert Groenteman, die wil weten hoe de bekendheid uiteindelijk uit de achtbaan is gekomen. "We kregen een kopje Chocomel. En op een gegeven moment zei een Engels iemand: you go. En toen gingen we weer." Ze hoefde niet naar beneden te wandelen. "Dat dacht ik dat er ging gebeuren, maar gelukkig gingen we op een gegeven moment weer."



Het is overigens de vraag of Dekker de waarheid spreekt. Gezien haar leeftijd zou het incident plaatsgevonden moeten hebben op 24 februari 2010, maar toen was de Efteling gesloten. Het winterseizoen eindigde dat jaar op 31 januari, waarna de poorten dicht bleven tot 1 april.



Overdreven

Bovendien zijn er geen verhalen bekend over de Python die urenlang stilstaat met passagiers erin. Waarschijnlijk heeft Dekker het verhaal grotendeels uit haar duim gezogen of in ieder geval schromelijk overdreven.