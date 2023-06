Nieuws

Attractiewet wordt aangepast: meldplicht bij ernstige ongevallen

De wetgeving rond attracties in pretparken en op kermissen wordt aangepast. Op zaterdag 1 juli treedt het zogeheten Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen 2023 in werking. Een belangrijke wijziging is de introductie van een meldplicht bij zware ongelukken.

Huurders en beheerders van een attractie- en speeltoestel zijn vanaf 1 juli verplicht om ernstige ongevallen te melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Onder ernstige incidenten wordt verstaan dat er sprake is van letsel, een directe ziekenhuisopname of een sterfgeval.

"De NVWA kan na deze meldingen een onderzoek starten om de oorzaak van het ongeval te achterhalen", laat de toezichthouder weten. Tot nu toe was zo'n verplichting er niet. Verder geldt voortaan een meldplicht voor buitenlandse speeltoestellen die tijdelijk in Nederland worden gebruikt.



Vernietigen

Als een attractie of speeltoestel verhuurd wordt, is straks de verhuurder verantwoordelijk voor de veiligheid. Voorheen gold dat voor degene die het toestel in gebruik had. Ook moeten eigenaren in het vervolg melding maken van het verkopen of vernietigen van een attractie.



"Door deze nieuwe verplichting heeft de NVWA een actueel overzicht welke attractietoestellen er in Nederland zijn en wie de eigenaar is." Tot slot wordt de fraudegevoeligheid van goedkeuringscertificaten aangepakt. De nieuwe wet valt onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.