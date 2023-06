Efteling: Danse Macabre

Efteling toont details van nieuwe kruidenierswinkel In den Swarte Kat

De Efteling opent de nieuwe kruidenierszaak In den Swarte Kat komend weekend, op zaterdag 1 juli. Daarmee is de eerste fase van het nieuwe themagebied Huyverwoud af. Vandaag deelt het attractiepark alvast enkele beelden van de locatie. Bezoekers krijgen er een voorproefje op de stijl van de nieuwe attractie Danse Macabre, die in 2024 opengaat.

Ook bij In den Swarte Kat zal het bij vlagen spoken. Volgens het verhaal heeft de familie Charlatan een afgebrande oude herberg overgenomen en omgedoopt tot kruidenierswinkel. Het half ingestorte gebouwtje zal fungeren als een soort supermarkt, waar bezoekers producten zelf afrekenen met behulp van zelfscankassa's.

Het assortiment bestaat onder meer uit warme en koude dranken, belegde broodjes, salades, wraps, snoepgoed, chocoladerepen, chips, taartjes, tosti's en Efteling-souvenirs. Naast In den Swarte Kat bevindt zich de nieuwe toiletruimte De Laetste Hoop.



Ogen

De naam van de taverne is een verwijzing naar een personage dat een rol zal spelen in Danse Macabre. In de ontwerpen voor de attractie komt steeds een kat terug met ogen in twee verschillende kleuren. Dat raadselachtige dier vormt nu het logo van het winkeltje.



Het sfeervolle interieur wordt gekenmerkt door kroonluchters, kaarsenhouders, lantaarns, droogboeketten en vaandels. Wat verder opvalt, is een paneel met een schildering van een zeegezicht en een zeilschip. Efteling-fans zullen dat decorelement nog kennen van Matroos Gijs, de Holle Bolle Gijs die voorheen achter het Spookslot te vinden was.