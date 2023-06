Walibi Belgium

Nieuwe rollercoaster Walibi Belgium wordt lanceerachtbaan met haventhema

De nieuwe rollercoaster die Walibi Belgium wil gaan bouwen, moet een lanceerachtbaan worden voor de hele familie. Het pretpark in Waver aast op een launched family coaster van de Duitse fabrikant Gerstlauer. Dat blijkt uit documenten uit de bouwaanvraag, die Looopings heeft ontvangen van de gemeente.

Als openingsjaar rekent men voorlopig op 2025. De attractie wordt onderdeel van het nieuwe themagebied Dock World, vormgegeven als een havenstadje. Twee bestaande attracties - lanceerachtbaan Psyké Underground en waterbaan Flash Back - krijgen hetzelfde thema. Verder zorgt Walibi voor een nieuw horecapunt met de werktitel Hungry Sharky.

In de aanvraag wordt gesproken over een familiale achtbaan van ongeveer 15 meter hoog, bestaand uit drie lanceringen en een bochtig en heuvelachtig parcours over het water. De totale lengte bedraagt zo'n 950 meter. Er komen drie treinen met elk twintig zitplaatsen. Dat zorgt voor een theoretische capaciteit van 1250 personen per uur.



Overdekt

De naam van de achtbaan is nog niet bekend, maar op een ontwerp wordt de term Speed Boat gebruikt. Walibi heeft ook gedacht aan de buurtbewoners, die vaak klagen over geluidsoverlast. "Het lanceergedeelte wordt overdekt om de akoestische impact te verminderen", valt er te lezen.



De afgelopen jaren investeerde Walibi al volop in drie andere nieuwe themadelen: Karma World, Fun World en Exotic World. Daar komt binnenkort dus Dock World bij. Er zijn ook al enkele ontwerpen beschikbaar die aangeven wat de sfeer van het gebied moet worden, met veel verwijzingen naar visserij.



Turbine

De gevel van Psyké Underground gaat ogen als een verlaten havenloods, met kapotte ruiten en dichtgetimmerde deuren. Op tekeningen is de term Turbine meermaals zichtbaar: de vorige naam van de 41 jaar oude attractie. Mogelijk komt die benaming dus weer terug.