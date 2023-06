Clacton Pier

Twee gewonden bij ongeluk met Engelse loopingachtbaan

Bij een ongeluk met een loopingachtbaan in het Verenigd Koninkrijk zijn twee personen gewond geraakt. Het incident vond maandag plaats in Clacton Pier, een attractiepark gelegen aan de kust in de Engelse badplaats Clacton-on-Sea. Een mannelijke medewerker en een vrouwelijke bezoeker moesten met verwondingen naar het ziekenhuis worden gebracht.

De vrouw zat in het voorste karretje van de Looping Star, zoals de rollercoaster heet. Ze kreeg een klap tegen haar hoofd. Het personeelslid zat niet in de attractie. Hij liep een hoofdwond op. De slachtoffers waren na het ongeval in staat om zelf naar de ambulance te lopen.

Directeur Billy Ball liet direct weten dat er technisch niets mis was met de attractie, een 11 meter hoge coaster met één looping. De Looping Star werd in de jaren negentig gebouwd door de inmiddels verdwenen Italiaanse fabrikant Pinfari.



Menselijke fout

Inmiddels heeft het park aanvullend onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat er sprake was van een menselijke fout. De werknemer, die niet bij de attractie hoorde, liep rond in een afgesloten gebied waar hij niet had mogen komen.



Daar wilde de man wat afval opruimen, toen hij geraakt werd door een karretje dat hij niet hoorde aankomen. De medewerker knalde tegen het hoofd van de vrouw aan. Vervolgens activeerde de operator de noodstop van de achtbaan. Inmiddels is de Looping Star weer operationeel.