Kermis

Reuzenrad in badplaats afgebroken na één klacht: burgemeester woest

Een klacht van één buurtbewoner zorgt ervoor dat er deze zomer geen reuzenrad staat in de Vlaamse badplaats Westende. Het tientallen meters hoge rad werd vorige week opgebouwd. Toen de attractie bijna helemaal overeind stond, bleek dat het gevaarte weer afgebroken moest worden.

Een omwonende, die een vakantiehuis heeft naast de beoogde locatie, stapte naar de rechter en kreeg gelijk. De gemeente beschikte namelijk niet over de juiste vergunning. Burgemeester Jean-Marie Dedecker van de gemeente Middelkerke reageert woedend.

"Dat is het grote probleem: het is de ranzigheid van één persoon die opweegt tegen het belang van de gemeenschap", foetert hij voor de camera van omroep VRT. Volgens de burgemeester maakten vorig jaar 44.000 mensen een ritje in een kleiner rad, op dezelfde plek. "44.000 mensen hun plezier ontnemen omdat er één persoon zegt: ik kan de zee niet zien... Dan is het toch redelijk erg hoor."



Eikelmuis

Het reuzenrad van uitbater Marc Bufkens een stukje opschuiven, zou gezien de omliggende natuur ook geen optie zijn. "Dan zitten we te dicht bij de duinen en dan zit er altijd wel een eikelmuis of een duinpieper in de weg." Ook daar zouden dan klachten over binnenkomen, denkt Dedecker.



Hij benadrukt in een ander interview dat de klager nooit het gesprek is aangegaan. "Ik heb die mensen nog nooit gezien of gehoord." In beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter heeft bovendien weinig zin, verwacht de burgemeester. Dat zou maanden in beslag nemen en dan is het zomerseizoen al voorbij.



Vliegverkeer

Toch is er een oplossing gevonden, al zullen toeristen het uitzicht over de recent vernieuwde Zeedijk moeten missen. Het reuzenrad wordt elders in Middelkerke opgebouwd, namelijk op het Arthur De Greefplein. Over de verhuizing werden aanvankelijk nog vragen gesteld door de Luchthaven Oostende-Brugge, die vreesde voor het hinderen van het vliegverkeer door het rad. Uiteindelijk kwam er een akkoord.