Efteling

Efteling-abonnees krijgen weer gratis ticket voor Zweeds attractiepark Liseberg

Een voordeeltje voor Efteling-abonnees is teruggekeerd. Eerder dit jaar werd duidelijk dat abonnementhouders van het Kaatsheuvelse sprookjespark niet meer gratis naar Liseberg konden, één van de grootste pretparken van Scandinavië. Vanaf nu mogen abonnementhouders weer kosteloos naar binnen bij de Zweedse trekpleister.

Dat heeft de Efteling vandaag bekendgemaakt. Op vertoon van een Efteling-pasje bij de Liseberg-ingang krijgen abonnees één keer per kalenderjaar gratis toegang. Vooraf reserveren is niet nodig. Een voorlichter van de Efteling gaf eerder al aan dat beide parken weer met elkaar in gesprek zouden gaan over abonnementsvoordelen.

Liseberg, gelegen in het centrum van de stad Göteborg, bestaat in 2023 precies honderd jaar. Hoogtepunten in het attractieaanbod zijn lanceerachtbaan Helix, dive coaster Valkyria, familieachtbaan Lisebergbanan, frisbee Loke, houten achtbaan Balder en vrijevaltoren AtmosFear.



Europa-Park

Andere parken waren Efteling-abonnees gratis naar binnen kunnen zijn Europa-Park, Movie Park Germany en Tripsdrill in Duitsland, PortAventura Park en Isla Mágica in Spanje, Blackpool Pleasure Beach in het Verenigd Koninkrijk, Puy du Fou in Frankrijk en Fårup Sommerland in Denemarken.