Efteling

Efteling sluit Gondoletta vanwege te laag waterpeil

Het waterpeil bij de Gondoletta in de Efteling is te laag. Om die reden heeft het sprookjespark de bekende bootjesattractie gesloten voor publiek. De vaartuigen liggen sinds het begin van de middag tijdelijk stil, bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings.

Het is de bedoeling om de attractie snel te heropenen. Op dit moment wordt geprobeerd om het waterniveau weer op peil te krijgen. De voorlichter kan niet met zekerheid zeggen wat het zakken van het water veroorzaakt heeft. Vermoedelijk speelt het warme weer van de afgelopen dagen mee.

In de Gondoletta maken Efteling-bezoekers een twintig minuten durende vaartocht over de Siervijver. Er zijn veertig bootjes, die met zo'n 3 kilometer per uur door het water bewegen. Ze worden aangedreven met behulp van kabels en schijven onder water. De attractie opende in 1981, nu 42 jaar geleden.