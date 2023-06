Parks and Resorts Scandinavia

Meerdere achtbanen uit voorzorg dicht na dodelijk ongeluk

Meerdere achtbanen staan tot nader order stil vanwege een dodelijk ongeluk in Zweden. Gisteren kwam een 35-jarige vrouw om het leven toen een rollercoaster in attractiepark Gröna Lund deels ontspoorde. Drie Zweedse zusterparken, net als Gröna Lund onderdeel van Parks and Resorts Scandinavia, hebben nu voorzorgsmaatregelen genomen.

Het gaat om de parken Furuvik, Kolmården en Skara Sommarland. In Furuvik blijft kinderachtbaan Draken (2020) voorlopig dicht. Kolmården sloot familieachtbaan Godiståget (2015). Beide attracties werden geleverd door de Duitse fabrikant Zierer. Die firma werkte ook mee aan Jetline in Gröna Lund, de achtbaan waar zondag het ongeval plaatsvond.

"De attractie is gesloten vanwege het tragische ongeval bij de achtbaan Jetline in Gröna Lund", valt te lezen op de websites van beide parken. "We wachten het lopende onderzoek af, aangezien deze achtbaan dezelfde fabrikant heeft als Jetline. Hoewel er geen indicatie is dat er iets mis is, sluiten we de attractie toch om veiligheidsredenen."



Opnieuw keuren

Zusterpark Skara Sommarland laat voor de zekerheid alle achtbanen opnieuw keuren, ook al zijn er geen overeenkomsten met Jetline. Gröna Lund huisvest zelf ook nog een Zierer-achtbaan: Nyckelpigan uit 1976.



Voor zover bekend zijn andere Europese achtbanen die gebouwd werden door Zierer wel operationeel. Dat geldt ook voor attracties van het verdwenen merk Schwarzkopf, de tweede leverancier die verantwoordelijk was voor de 35 jaar oude Jetline.



Ziekenhuis

Onderzoek moet uitwijzen hoe het bizarre incident in Gröna Lund kon gebeuren. Naast het dodelijke slachtoffer raakten negen personen gewond. Vier van hen liggen op dit moment nog in het ziekenhuis. Ze zijn buiten levensgevaar. Het pretpark in Stockholm heeft aangekondigd minimaal een week gesloten te blijven.