Kinderpretpark Julianatoren

1000 euro voor gouden tip over vandalisme Julianatoren: 'Laffe daad'

Pretpark Julianatoren is het slachtoffer geworden van vandalisme. In de nacht van woensdag 21 op donderdag 22 juni zijn meerdere ruiten van een pendelbus vernield. Om de daders te kunnen pakken, wordt de hulp ingeroepen van het publiek. Het Apeldoornse attractiepark looft een geldbedrag uit voor de gouden tip.

De vernielingen vonden plaats op de tweede parkeerplaats van de Julianatoren, aan de J.C. Wilslaan. "Als je informatie hebt die leidt tot de aanhouding van de vandalen, hebben wij goed nieuws voor je", laat het park weten op social media. Dan ligt namelijk een beloning van 1000 euro klaar.

Men spreekt over een "laffe daad". Wie iets verdachts heeft opgemerkt of relevante informatie heeft, kan contact opnemen via het telefoonnummer 055-3575115. "Samen met jouw hulp kunnen wij de vandalen opsporen."