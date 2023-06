Walibi Holland

Schoolreisjes in Walibi Holland: meerdere attracties uit voorzorg gesloten

Walibi Holland wordt deze maand overspoeld door schoolreisjes. Dat heeft ook gevolgen voor het attractieaanbod, bevestigt een woordvoerder van het pretpark aan Looopings. Om overlast te voorkomen, kunnen enkele familieattracties op doordeweekse dagen uit voorzorg gesloten worden.

Het gaat om reuzenrad La Grande Roue, oldtimerbaan Le Tour des Jardins, treinbaan Walibi Express en theekopjesmolen Pavillon De Thé. Walibi weet uit ervaring dat scholieren deze attracties regelmatig gebruiken om herrie te schoppen. Door ze op voorhand te sluiten, hoeven medewerkers zich niet te bekommeren over raddraaiers.

De beslissing is opvallend, omdat Walibi Holland zich de laatste jaren juist profileert als een attractiepark voor de hele familie. Het sluiten van familieattracties valt daar lastig mee te rijmen. Toch verdedigt de Walibi-voorlichter het beleid. Hij beweert dat er helemaal geen animo is voor dergelijke attracties.



Geen vraag naar

"Op dagen dat wij veel schoolreisjes ontvangen zijn een aantal kenmerkende familieattracties uit voorzorg gesloten, omdat daar geen vraag naar is en om overlast te voorkomen", luidt de officiële uitleg. Walibi kiest ervoor om de sluitingen nergens aan te kondigen: er wordt niet over gecommuniceerd op social media, op de Walibi-website of in de Walibi-app.



"We communiceren het niet omdat daar geen vraag naar is", aldus de woordvoerder. Maar zou het niet netter zijn om de sluitingen wél gewoon ergens te vermelden? Hoe weet Walibi zeker dat duizenden bezoekers geen behoefte hebben aan bepaalde attracties? Als die behoefte er niet is, wat doen de attracties dan nog in het park? En kan de overlast niet voorkomen worden door meer toezichthouders in te huren?



Woordvoering

Op die aanvullende vraagstukken wil Walibi niet ingaan. De woordvoering binnen het attractiepark wordt momenteel verzorgd door marketeers en assistenten: men zoekt al een jaar tevergeefs naar een communicatiemanager. De vorige vertrok in de zomer van 2022.