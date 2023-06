Gröna Lunds Tivoli

Zweeds pretpark blijft minstens een week dicht vanwege dodelijk ongeval: 'Had nooit mogen gebeuren'

Het Zweedse attractiepark Gröna Lund blijft minimaal een week gesloten naar aanleiding van een dodelijk achtbaanongeluk. Eerder vandaag kwam een 35-jarige vrouw om het leven nadat een karretje van de rollercoaster Jetline deels ontspoorde. Negen andere inzittenden raakten gewond.

Het incident vond rond 11.30 uur plaats. Inmiddels is in grote lijnen duidelijk wat er zich heeft afgespeeld. De wielophanging van het voorste gedeelte van de trein brak af. Een foto van een omstander laat zien hoe het onderdeel terecht is gekomen in de struiken naast de attractie.

De karretjes, die zich op dat moment op zo'n 7 meter hoogte bevonden, hebben de rail echter niet volledig verlaten. In totaal zaten veertien mensen aan boord van de trein. De inzittenden die niet uit de bakjes vielen, moesten later door het personeel geëvacueerd worden.



Nabestaanden

"Vandaag is iets gebeurd dat nooit had mogen gebeuren", meldt het management van Gröna Lund in een verklaring. "Het is een trieste dag. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en de nabestaanden. We zullen er alles aan doen om erachter te komen hoe het heeft kunnen gebeuren."



Gröna Lund, onderdeel van parkengroep Parks & Resorts Scandinavia, houdt de poorten tot nader order gesloten. "Om beschikbaar te zijn voor de nabestaanden en om ons personeel te ondersteunen." Het park in Stockholm startte zelf al een technisch onderzoek naar de toedracht. Er wordt ook medewerking verleend aan een politieonderzoek.



Vragen

Wie tickets had gekocht voor vandaag of aankomende week, ontvangt het aankoopbedrag automatisch retour. "Wij begrijpen dat er veel vragen en zorgen zijn. We zullen meer informatie delen zodra we meer weten. Het verdriet is groot."