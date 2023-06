Movie Park Germany

Movie Park biedt weer papieren plattegronden aan: 50 eurocent per stuk

Movie Park Germany gebruikt weer papieren plattegronden. In 2021 kondigde het Duitse pretpark aan dat parkplattegronden voortaan verleden tijd zouden zijn: alle bezoekers werden verwezen naar de officiële Movie Park-app. Nu heeft het management ervoor gekozen om toch papieren exemplaren te produceren, tegen betaling.

"We kregen er veel vragen over van onze gasten, dus we besloten om de kaarten opnieuw aan te bieden voor de personen die echt een gedrukte versie willen", legt een woordvoerder uit. "Bijvoorbeeld als souvenir voor verzamelaars of als een alternatief voor de app en de borden in het park."

Movie Park stopte destijds met het printen van plattegronden om het milieu minder te belasten en om drukkosten uit te sparen. "Deze kaart is gedrukt op duurzaam papier met kleuren die vrij zijn van chemicaliën, dus je kunt hem ook opeten als je wilt", grapt de voorlichter.



Compenseren

"Om de drukkosten te een-op-een te compenseren, vragen we er 50 eurocent voor." Een zusterpark van Movie Park, Bobbejaanland in België, biedt sinds dit jaar juist gratis parkplattegronden aan. In het verleden moesten bezoekers van het Vlaamse pretpark ervoor betalen.