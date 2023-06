Disneyland Paris

Hotelgasten Disneyland Paris zitten vijfenhalf uur zonder stroom

Disneyland Paris waarschuwt hotelgasten voor het afsluiten van de stroom. Op dinsdagmiddag zal Disney Hotel Santa Fe vijfenhalf uur zonder elektriciteit zitten. Dat valt te lezen op een briefje dat bij het hotel is opgehangen.

"Beste klanten, we informeren je dat de elektriciteit uitgeschakeld zal zijn op 27 juni van 11.30 tot 17.00 uur", luidt de boodschap. "Onze excuses voor het ongemak." De reden wordt niet vermeld.

Waarschijnlijk vinden er werkzaamheden plaats aan het elektriciteitsnet. Tijdens de geplande stroomuitval zullen de telefoons in de kamers ook niet werken. Verder kan de uitval gevolgen hebben voor het incheckproces en de wifi-verbindingen.



Themahotels

Hotel Santa Fe - gebaseerd op de wereld van Cars - is één van de zes themahotels van Disneyland Paris, naast het Disneyland Hotel, Hotel New York - The Art of Marvel, Newport Bay Club, Hotel Cheyenne en Sequoia Lodge. Blijven slapen kan ook in Disney's vakantiepark Davy Crockett Ranch.