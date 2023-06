Parc Astérix

Parc Astérix sluit nieuwe speeltuin in verband met hitte: 'Lichte brandwonden'

Een speelgebied in Parc Astérix is bij hitte niet toegankelijk voor publiek. De reden: bezoekers zouden gewond kunnen raken door de extreem hoge temperaturen. Het gaat om kindergedeelte Sanglier d'Or, onderdeel van het nieuwe themagebied Festival Toutatis.

Bij de ingang hangt momenteel afzetlint, blijkt uit een foto van fansite Dimension Parcs. Ook is er een papiertje opgehangen. "Beste bezoekers, door de hoge temperaturen zijn onze glijbanen, die aan de zon worden blootgesteld, zeer heet", valt daar te lezen.

"Ze kunnen lichte brandwonden veroorzaken. Daarom sluiten we de toegang af. Bedankt voor uw begrip." Het werd vandaag 33 graden in het attractiepark nabij Parijs.



Zwijn

Parc Astérix opende de speeltuin begin april. Blikvanger is een enorm houten zwijn. In Festival Toutatis zijn verder lanceerachtbaan Toutatis, nebulaz-molen Chez Gyrofolix, een restaurant en een souvenirwinkel te vinden.