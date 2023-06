Walibi Belgium

Walibi Belgium vraagt vergunning aan voor themagebied met nieuwe achtbaan

Walibi Belgium wil een nieuwe achtbaan bouwen. Het pretpark in Waver heeft een vergunning aangevraagd voor het realiseren van een themagebied, inclusief de komst van een rollercoaster. Tegelijkertijd moeten twee bestaande attracties vernieuwd worden: lanceerachtbaan Psyké Underground en waterbaan Flash Back.

In de aanvraag wordt onder andere gesproken over "de uitbreiding van Walibi met de bouw van een nieuwe attractie, inclusief technische en functionele installaties". Ook is het de bedoeling om een nieuwe winkel en een nieuw horecapunt neer te zetten. Een bestaande horecalocatie wordt afgebroken.

Walibi is van plan het gedeelte rond Psyké Underground en Flash Back opnieuw te ontwikkelen. De nieuwe achtbaan, waarvan het type nog onbekend is, zal over waterpartijen lopen. De uitgangen van de drie attracties in het gebied komen naast elkaar te liggen, in een nieuw bouwwerk.



Openingsjaar

Verder moeten verschillende paden en picknickplaatsen in de omgeving gerenoveerd worden. Men hoopt het hele project in één keer te kunnen opleveren. Er wordt nog geen openingsjaar genoemd. In een eerder masterplan, dat in 2017 naar buiten kwam, was voor dit parkdeel een haventhema bedacht.



Het zou goed kunnen dat buurtbewoners de komende tijd gaan proberen om een stokje te steken voor de plannen. Walibi heeft al langer conflicten met omwonenden over geluids- en verkeersoverlast. De beoogde uitbreiding bevindt zich op enkele honderden meters van een woonwijk.



Stoommachines

Op dit moment werkt Walibi Belgium al aan een andere nieuwe attractie: Silverton, een molen met rondzwierende stoommachines op de oude plek van de botsauto's. Parkeigenaar Compagnie des Alpes heeft de smaak te pakken. Zusterparken Walibi Holland en Parc Astérix openden dit jaar een nieuwe coaster, Bellewaerde Park en Walibi Rhône-Alpes volgen in 2024.