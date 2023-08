Attractiepark Toverland

Plan voor vakantieresort Toverland staat even in de ijskast: 'Maar ontwikkeling gaat door'

Toverland opent volgend jaar toch geen eigen vakantiepark met vaste verblijfsaccommodaties. Ruim een jaar geleden bevestigde het Noord-Limburgse attractiepark dat het de bedoeling was om in 2024 een permanent verblijfsresort te presenteren. Bij nader inzien krijgt een ander project voorrang, waardoor het plan voor het resort in de ijskast is beland.

"We hebben ervoor gekozen om het nieuwe kantoorgebouw voorrang te geven op de realisatie van vaste verblijfsrecreatie", vertelt een voorlichtster in gesprek met Looopings. Toverland bouwt in 2024 een modern kantorencomplex met circa negentig werkplekken, een bistro en een dansstudio met sportfaciliteiten.

Komend jaar wordt daar alle aandacht op gevestigd, waardoor het verblijfsresort automatisch opschuift. Om die reden keert in de zomer van 2024 het Pop-Up Summer Camp weer terug: de tijdelijke camping die sinds 2020 jaarlijks te vinden is op de parkeerplaats naast houten achtbaan Troy.



Hotelkamers

Toverland heeft nog niet bekendgemaakt hoe het nieuwe vakantieresort eruit moet komen te zien. In een eerdere aanvraag werd gesproken over zestig vaste verblijfsaccommodaties - vermoedelijk vrijstaande hotelkamers - honderd tenten en veertig standplaatsen voor tenten en campers. Die aantallen waren echter slechts indicatief.



Of de vaste accommodaties er in 2025 wel zullen komen, kan Toverland op dit moment nog niet met zekerheid zeggen. Het park staat erom bekend snel te kunnen schakelen: bouwprojecten krijgen intern soms op het laatste moment groen licht. "Maar de ontwikkeling van het resort gaat achter de schermen sowieso door", belooft de woordvoerster. "Van uitstel komt bij ons geen afstel."