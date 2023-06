Chessington World of Adventures Resort

Video: animatronic van draak verliest kop in Engels pretpark

Bezoekers van een pretpark in Engeland zijn afgelopen weekend geconfronteerd met een bizar tafereel. Een animatronic van een boze draak in Chessington World of Adventures verloor zijn kop. Alleen zijn onderkaak en ogen bleven over.

Frazzle, zoals het beest wordt genoemd, bevindt zich al bijna twintig jaar in een grot bij spinning coaster Dragon's Fury. Eerder had de draak een andere plek in het park. Passanten zien zijn klauwen en staart uit de grot steken. Als ze zijn schat proberen te pakken, komt normaal gesproken ook de kop tevoorschijn.

Dat onderdeel belandde zondag echter op de grond, tegen een hek aan. Ondertussen ging de pop gewoon door met bewegen, zo is te zien op een filmpje van Twitter-account Theme Park Jam. Kort na het voorval werd de draak uitgeschakeld. Ook verscheen er een doek over de animatronic.