Gröna Lunds Tivoli

Ernstig achtbaanongeluk in Zweeds attractiepark: één persoon overleden

Bij een ernstig ongeval in een Zweeds pretpark is een bezoeker om het leven gekomen. Een karretje van de klassieke achtbaan Jetline, gelegen in attractiepark Gröna Lund, ontspoorde vandaag. Naar aanleiding van het dodelijke incident heeft het park in Stockholm de poorten gesloten voor publiek.

De trein van Jetline bestaat uit zeven karretjes met twee zitplaatsen. Volgens Zweedse media is een voertuig door onbekende oorzaak losgekomen van de stalen rail. Dat gebeurde op tientallen meters hoogte. Minimaal twee personen vielen op de grond. Eén van hen is overleden.

Over de ernst van de verwondingen bij de andere slachtoffers is nog niets bekend. Gröna Lund houdt het voorlopig bij een korte verklaring. "Er heeft zich een groot ongeluk gedaan bij Jetline. We werken samen met de hulpdiensten. Het park is tot nader order gesloten."



Schwarzkopf

Jetline staat al 35 jaar in Gröna Lund, sinds 1988. De 800 meter lange en 30 meter hoge achtbaan werd destijds gebouwd door de iconische leverancier Schwarzkopf, in samenwerking met de fabrikant Zierer.



De topsnelheid bedraagt 90 kilometer per uur. In 1997 is de attractie vernieuwd. Toen schakelde men de firma Maurer Rides in om de eerste afdaling steiler te maken.