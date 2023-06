Gulliver's World Resort

Vader beklimt waterglijbaan in pretpark om vastgelopen dochter te redden

Een heldhaftige vader is zijn dochter op een bijzondere manier te hulp geschoten tijdens een dagje pretpark. Een bootje van de waterbaan Togo Tower in het Engelse attractiepark Gulliver's World kwam halverwege de baan vast te staan.

Er waren kennelijk geen personeelsleden aanwezig die het probleem konden oplossen. Toen een man zag dat zijn 6-jarige kind vastzat, besloot hij zelf naar boven te klimmen. Beelden op TikTok laten zien hoe de bezoeker probeert om de waterstroom te ontwijken terwijl hij stap voor stap omhoog klautert, richting het vastgelopen vlot.

Uiteindelijk lukt het hem om in de stappen. Na wat getrek zakt het bootje alsnog naar beneden, inclusief vader en dochter. Togo Tower, bestaand uit drie parallelle waterglijbanen, opende in 2017. Het is niet duidelijk waardoor het bootje stilviel.