Walibi Holland

Extra entertainment in Walibi Holland: spelshow en ochtendgymnastiek

Walibi Holland zet twee weken lang meer entertainment in. In de aanloop naar het hoogseizoen krijgen bezoekers op doordeweekse dagen verschillende extra activiteiten voorgeschoteld. Zo wordt om 12.30 uur een spelshow gehouden op het hoofdpodium.

Bij reuzenrad La Grande Roue kan iedereen gratis meedoen aan de zogenoemde Weggeef Show, met spelletjes en quizzen. Er liggen klassieke kinderspellen klaar, waaronder Jenga, een enorme dobbelsteen en een bijtende krokodil. Ook wordt er met glaasjes water en waterpistolen gespeeld.

De winnaars ontvangen Walibi-prijzen die ze direct kunnen gebruiken: vip-bonnen voor de attracties, tegoed voor de games in het park, een broodje of een drankje. Verliezers krijgen een lolly, als troostprijs. Verder vindt bij de entreepoort 's ochtends ochtendgymnastiek plaats. Bezoekers worden op energieke muziek wakker geschud door een presentator en dansers.



Schoolreisjes

's Middags zwaaien de entertainers het publiek ook weer uit. Walibi verwelkomt momenteel enorm veel schoolreisjes. Het hoogseizoen start op zaterdag 8 juli. Dan is het attractiepark dagelijks tot minimaal 20.00 uur geopend.