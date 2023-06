Walibi Belgium

Walibi Belgium: reserveren voor Halloween wordt verplicht in 2023

Walibi Belgium neemt maatregelen naar aanleiding van de chaos rond Halloween. Afgelopen najaar verliep het populaire evenement dramatisch: door extreme drukte ontstonden gigantisch lange wachtrijen. Bovendien moesten op verschillende dagen bezoekers met een geldig toegangsbewijs weggestuurd worden bij de ingang, omdat het park helemaal vol was.

Dit jaar wil de Belgische Walibi-vestiging dat soort taferelen voorkomen. Het wordt in 2023 verplicht om vooraf online een bezoekdatum te reserveren. Door een beperkt aantal plekken beschikbaar te stellen, kan men ervoor zorgen dat het nooit te druk wordt.

"Verplichte online reservatie tijdens de halloweenperiode", valt sinds kort te lezen op de officiële Walibi-site. "Tijdens de halloweenperiode is het noodzakelijk om de datum van je bezoek vast te leggen." Binnenkort volgt aanvullende informatie. Het boekingsplatform is beschikbaar vanaf de herfst, belooft het attractiepark.



Uitverkocht

Halloween in Walibi Belgium duurt dit jaar van zaterdag 21 oktober tot en met zondag 5 november. Collegapark Walibi Holland werkt al langer op dezelfde manier. Dagbezoekers en abonnementhouders zijn daar alleen welkom met een reservering voor een specifieke datum. Het gebeurt regelmatig dat dagen volledig uitverkocht raken.