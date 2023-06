Bellewaerde Park

Bellewaerde Park opent naast waterbaan ook nieuwe achtbaan in 2024

Het Belgische pretpark Bellewaerde Park opent niet alleen een grote nieuwe waterbaan in 2024. Er wordt ook geïnvesteerd in twee nieuwe attracties voor de kleintjes: een waterbaantje en een rollercoaster. Op een aankondigingsbord wordt een "kiddy coaster" genoemd.

In Bellewaerde staan op dit moment vier achtbanen: Boomerang (1984), Huracan (2013), Dawson Duel (2017) en Wakala (2020). Daar komt volgend jaar dus een vijfde exemplaar bij. De leverancier is nog niet bekendgemaakt. Ook naar het ritverloop is het nog gissen.

Het attractiepark in Ieper bedacht een andere invulling voor het Far West-dorp, in de buurt van boomstambaan River Splash. Er wordt een nieuw gebied gerealiseerd rond de oude locatie van de Keverbaan, die eind vorig jaar is afgebroken. Naast de drie nieuwe attracties komen er toiletten, een horecapunt en een winkel.



Halfpipe

Het hoogtepunt van de uitbreiding moet een 26 meter hoge waterattractie van de Liechtensteinse fabrikant Intamin worden. Die zal bestaan uit een liftheuvel, een bochtig parcours met een splash, een verticale lift en een afdaling gevolgd door een halfpipe met een splash.



Bezoekers nemen plaats in ronde bootjes die we kennen van reguliere wildwaterbanen. Als werktitel werd eerder Spinnig Rapids genoemd. Bellewaerde Park, net als de Walibi-parken onderdeel van Compagnie des Alpes, opende dit jaar ook al meerdere nieuwe attracties: Hampi, Hampi Playground en Psssht Station.