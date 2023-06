Efteling

Foto's: Stoomcarrousel Efteling ligt uit elkaar voor onderhoud

De Efteling is bezig met het opknappen van de klassieke Stoomcarrousel. De nostalgische draaimolen werd begin deze week gesloten voor een ingrijpende onderhoudsbeurt. Naar verwachting blijft de attractie ruim een maand dicht, tot en met vrijdag 21 juli.

De looprail van de molen moet vervangen worden. "Om dat mogelijk te maken, halen we de carrousel helemaal uit elkaar", laat de Efteling weten. "Hierdoor is de attractie voor een aantal weken buiten bedrijf." Foto's van een oplettende fan laten zien wat er tot nu toe is gebeurd.

Het bijbehorende Carrouselpaleis ondergaat ook een omvangrijke renovatie. Begin dit jaar werd gestart met het vernieuwen van de voorgevel. Voor het middelste gedeelte staat nu een groot fotodoek, om de werkzaamheden af te schermen.



Oktober

De delen links en rechts zijn inmiddels weer in elkaar gezet. Er wordt waarschijnlijk nog tot eind oktober gewerkt aan het gebouw. Ook de dakbedekking zal aangepakt worden.