Europa-Park Erlebnis-Resort

Vijf dagen na grote brand: trein Europa-Park rijdt weer

De treinbaan van Europa-Park, die afgelopen maandag getroffen werd door een brand, is weer geopend. Het Duitse pretpark heeft het voor elkaar gekregen om de familieattractie binnen vijf dagen operationeel te krijgen. De afgelopen week werd hard gewerkt om het spoor vrij te maken en de brandschade te verbergen.

De zogeheten Panoramabahn loopt pal langs de verwoeste Zauberwelt der Diamanten. Ook het treinstation in het Spaanse themagebied raakte beschadigd. Er wordt nog gewerkt aan het herstellen van het gebouw, maar ondertussen rijdt de trein wel gewoon. Er zijn grote schermen neergezet met prints en reclames erop.

De Panoramabahn opende in 1975. Naast Spanje zijn er nog stations in de themagebieden Duitsland, Engeland en Rusland. De heropening van de attractie is typerend voor de niet-lullen-maar-poetsen-mentaliteit van het Europa-Park-management: men doet er steevast alles aan om zo veel mogelijk attracties te kunnen aanbieden.



Repareren

Het repareren van twee andere beschadigde trekpleisters, powered coaster Alpenexpress Enzian en boomstambaan Tiroler Wildwasserbahn, neemt langer in beslag. Het is de bedoeling dat beide attracties in 2024 weer opengaan. Ook Zauberwelt der Diamanten zou terug moeten keren, in een eigentijds jasje.