Europa-Park heeft plannen klaarliggen voor renovatie van klassieke achtbaan Euro-Mir

Euro-Mir, de spinning coaster van Europa-Park, is aan vervanging toe. 26 jaar na de opening laat de technische staat van de rollercoaster te wensen over, melden ingewijden aan Looopings. Het Duitse pretpark is echter niet van plan om de klassieke attractie in het Russische themagebied verloren te laten gaan.

Er liggen al jaren plannen klaar om de attractie af te breken en in min of meer dezelfde vorm opnieuw op te bouwen, met nieuwe materialen. Door omstandigheden moest Europa-Park de omvangrijke klus al meermaals uitstellen. In 2018 zorgde een grote brand ervoor dat andere projecten voorrang kregen. Toen kwam de coronacrisis.

Seizoen 2022 stond in het teken van het aanpassen van de problematische Dschungel-Floßfahrt. Op dit moment is men bezig met de bouw van een gigantische nieuwe achtbaan pal naast Euro-Mir, die in 2024 af moet zijn. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het herstellen van de attracties Alpenexpress en Tiroler Wildwasserbahn, na een grote brand in juni 2023.



Einde levensduur

Dat bemoeilijkt de plannen voor de renovatie van Euro-Mir opnieuw. Intern is echter duidelijk dat er binnen enkele jaren iets zal moeten gebeuren, omdat de coaster steeds minder soepel functioneert. Het einde van de levensduur komt in zicht, weten betrokkenen.



Euro-Mir opende in 1997. De attractie wordt gekenmerkt door verschillende grote torens met spiegelende platen. In de grootste toren bevindt zich een 28 meter hoge spiraallilft. Treinen cirkelen in een rustig tempo om de toppen van verschillende torens heen. Daarna volgt een ruw parcours met afdalingen, heuvels en bochten.



Moulin Rouge

Het zou niet voor het eerst zijn dat Europa-Park een nostalgische attractie een tweede leven geeft. De overdekte achtbaan Eurosat, geopend in 1989, bleek jaren geleden eveneens in slechte staat te zijn. Om die reden is de baan volledig opnieuw opgebouwd. Eurosat ging eind 2017 dicht. In september 2018 opende de nieuwe versie Eurosat - CanCan Coaster, gebaseerd op de Parijse nachtclub Moulin Rouge.