Efteling

Efteling-schip Halve Maen weer uit de steigers, maar heropening is uitgesteld

De Efteling heeft de gigantische steigerconstructie bij schommelschip Halve Maen weer afgebroken. Toch laat de heropening van de tientallen meters hoge boot nog even op zich wachten. Eigenlijk had de attractie op donderdag 22 juni weer in gebruik genomen moeten worden.

Dat moment is uitgesteld tot vrijdag 30 juni, valt te lezen op de openbare onderhoudskalender van de Efteling. Aan dergelijke data moet echter niet te veel waarde gehecht worden: vaak is slechts sprake van een globale schatting, omdat het park een openingsdatum zelf ook nog niet weet.

De Halve Maen ging in de tweede week van mei onverwachts dicht. Volgens de Efteling was er "een vermoeden van slijtage". "In plaats van af te wachten, kiest de Efteling altijd voor veiligheid van de gast", luidt de uitleg.



Onderzocht

"Daarom is de attractie stilgelegd en is onderzocht wat er mogelijk aan de hand kon zijn. Vandaar de enorme steiger rondom de attractie." Vandaag werd gewerkt aan de onderkant van de boot.